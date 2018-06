Europei di volley per sordi: azzurre ko contro la Russia, i ragazzi battono la Turchia 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La seconda giornata degli Europei di volley Under 21 per sordi, in corso al PalaOreto, si è aperta stamane con l'incontro femminile fra Ucraina e Turchia, terminato 3 a 0 per le gialloblù. Poi è stata la volta delle nazionali di Italia e Russia che hanno dato vita ad un incontro super avvincente, vinto per 3 a 2 dalle russe. Le azzurre hanno inizialmente dimostrato superiorità a livello tecnico e tattico. La Russia però ha saputo mantenere alta la concentrazione, tenendo testa a un avversario sicuramente competitivo e alla fine ad avere la meglio vincendi tutti e cinque i combattutissimi set (25-21/27-25/14-25/19-2/10-15).

Il primo incontro maschile del pomeriggio, Russia- Ucraina, è terminato 3 a 0 per la Russia in una partita a senso unico (25-21/25-19/25-17). Nell'ultima partita della giornata l'Italia ha regolato la Turchia 26-24, 25-14, 15-25, 25-19). Domani la nazionale azzurra osserverà una giornata di riposo.