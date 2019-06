Europei di calcio per avvocati, l’Asd Palermo Forense alla conquista dell'Irlanda

L’Asd Palermo Forense parteciperà al prossimo campionato europeo di calcio che si svolgerà in Irlanda, a Limerick, dal 19 al 23 giugno.

"Per l’ennesimo anno rappresentiamo l’avvocatura in campo internazionale in questa prestigiosa manifestazione - commenta l'avvocato Giuseppe Alessi, presidente dell'Asd - per la nostra squadra si tratta della quinta partecipazione consecutiva in campo internazionale. Un particolare ringraziamento va fatto al nostro Consiglio dell’Ordine e al presidente Giuseppe Di Stefano, che con il suo contributo ha reso possibile la nostra partecipazione".

La competizione, riservata ad avvocati, notai e magistrati, prevede la partecipazione di squadre provenienti da tutta l’Unione Europea, suddivise in quattro categorie (Classic, Master, Leggend, Five Men). "Ci alleniamo da tre mesi per questa competizione - commenta il capitano Notaio Roberto Indovina - sono certo che daremo il massimo per ben figurare come abbiamo sempre fatto nelle passate edizioni”. L'Asd Palermo Forense, fondata nel 2014, è allenata per il secondo anno consecutivo dal mister Giorgio Barcellona. “L’anno scorso al mondiale in Spagna siamo riusciti a superare la fase a gironi - commenta Barcellona- quest’anno l’obbiettivo è migliorare il nostro piazzamento nella fase a eliminazione diretta”.

