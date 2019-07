European Soccer Camp, chiusa la decima edizione: all'asta (per beneficenza) la maglia dell'evento

La cerimonia sul sintetico dello SportVillage Tommaso Natale, tra canti e balli, ha chiuso la decima edizione dell’European Soccer Camp di Palermo, lo stage per giovani calciatori organizzato da La Cavera Academy che per una settimana ha messo insieme 90 ragazzi provenienti da tutta Europa facendoli immergere in un’esperienza da veri professionisti, tra macchinari high-tech e allenamenti guidati da preparatori nazionali. A margine della conferenza stampa di chiusura all’Hotel Saracen, nella quale sono stati anche diffusi i numeri raggiunti sui social e i video esclusivi del Camp, sono stati consegnati i diplomi di fine stage.

Allenatori di altissimo livello e caratura nazionale presenti nello staff tecnico, come il preparatore dei portieri Vincenzo Di Palma, scopritore di Gigi Buffon ed ex allenatore della Nazionale italiana: “Sono stati giorni davvero belli e intensi – dichiara mister Di Palma -, l’European Soccer Camp di Francesco La Cavera conferma di essere uno degli appuntamenti meglio organizzati dell’estate, dove si respira calcio e un clima perfetto per la crescita sportiva e non solo dei giovani”.

Spazio anche alla beneficenza con la partnership con Fondazione Cure2Children, che dal 2007 si occupa di dare sostegno ai bambini malati di cancro e alle loro famiglie nella gestione della malattia. Messa all’asta la maglia ufficiale del Camp che ha permesso di raccogliere una somma immediatamente destinata alla Fondazione.

“È sempre un’emozione – spiega Francesco La Cavera - vedere ragazzi di nazionalità diverse abbracciarsi e ballare a fine settimana tutti insieme e con i propri allenatori. Arrivare a dieci anni di Camp non è roba da tutti i giorni e ne siamo orgogliosi, ma il nostro lavoro non finisce mai. Abbiamo già ricevuto oltre 70 richieste d’iscrizione per la prossima edizione di Palermo e, dunque, già da oggi siamo a lavoro per il prossimo anno. Lo facciamo sempre tenendo bene a mente il motto dell’Accademia: ‘prima uomini e poi campioni’. Ringrazio di cuore tutti” Pronte, dunque, già le date dell’undicesima edizione che si terrà come sempre a Palermo dal 4 all’11 luglio 2020.

