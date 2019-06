Elastici gps per i portieri e la piramide T4 Pro di Jorge Veloso: ecco gli European Soccer Camp

L’ormai annuale appuntamento calcistico palermitano promosso dalla La Cavera Academy aveva già abituato nelle precedenti edizioni all’utilizzo di elementi ad alta tecnologia applicati al campo da gioco, ma questa decima edizione punta ad abbattere ogni barriera. Lo European Soccer Camp 2019 di Palermo, in programma dal 6 al 13 luglio presso lo Sporting Village Tommaso Natale, vedrà un incremento dei supporti tecnologici al servizio degli oltre 80 iscritti.

Confermati dallo staff tecnico mezzi di ultimissima generazione come gli elastici gps per i portieri e l’avveniristico T4 Pro, la piramide creata dal preparatore Jorge Veloso, che permetterà l’allenamento simultaneo fino a 16 giocatori per messo di reti elastiche che restituiscono all’istante il rimbalzo del pallone per affinare le qualità tecniche.

Novità assolute, oltre alla conferma delle visite mediche presso lo studio d’élite Nigito, saranno il drone durante gli allenamenti e le crioterapie con laser per il recupero da affaticamento ed eventuali infortuni da parte dei giocatori.

Queste ed altre novità saranno illustrate nel corso della conferenza stampa di presentazione della decima edizione dello European Soccer Camp di Palermo che avrà luogo domenica 7 luglio alle 18, presso l’Hotel Saracen di Isola delle Femmine.