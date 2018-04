Zamparini ha deciso: esonerato Tedino, Stellone il nuovo allenatore del Palermo

La notizia era nell’aria, soprattutto dopo la batosta rimediata a Venezia. Ora è ufficiale. Il Palermo ha esonerato l’allenatore Bruno Tedino decidendo di affidare la guida della squadra a Roberto Stellone “che domani dirigerà l’allenamento - si legge in una nota della società - in vista della gara di lunedì sera contro il Bari e sarà presentato alla stampa. La seduta odierna sarà diretta dall’allenatore della Primavera Giuseppe Scurto. A Tedino - prosegue la nota - il ringraziamento per il lavoro svolto".

Stellone, come anticipato da PalermoToday, era già stato vicinissimo alla panchina del Palermo già a febbraio quando Valoti prese il posto di Lupo come direttore sportivo. Poi la vittoria per 4-0 contro l'Ascoli cambiò i piani di Zamparini. Da capire adesso quale sarà il futuro di Bacconi, il collaboratore tecnico arrivato tre giorni fa per affiancare Tedino.

Nato a Roma il 22 luglio 1977, Stellone da calciatore ha vestito tra le altre le maglie di Napoli, Genoa e Torino. Da allenatore, invece, ha contribuito nel giro di quattro anni alla doppia promozione del Frosinone dalla Lega Pro Prima Divisione alla Serie A, vincendo la "Panchina d'oro" nella prima divisione 2013-2014 e la "Panchina d'argento" Serie B 2014-2015. "A Roberto Stellone - conclude la nota - il benvenuto del patron Maurizio Zamparini e di tutta la famiglia rosanero".