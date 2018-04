Palermo, Zamparini suona la sveglia: esonerati match analyst e preparatore atletico

Otto partite al termine della stagione, 24 punti ancora in palio e più di 4 squadre che al momento sognano o sperano di poter staccare il pass per la serie A senza dover passare dai temuti playoff. Zamparini teme che il Palermo stia gettando la possibilità di centrare la promozione diretta e ha voluto ancora una volta suonare la sveglia: esonerato il match analyst Vincenzo Varrica e il preparatore atletico Roberto Peressuti. Esoneri che, sommati alla scarsa forma di Nestorovski e alla sfuriata di Zamparini contro il suo tecnico, sono chiari segnali che dicono che il Palermo sta accusando dei colpi, soprattutto mentali. Tutto questo nel momento più decisivo della stagione. La posizione di Tedino al momento sembra ancora salda. Ma si sa che gli umori del presidente cambiano dalla mattina alla sera. Quindi se contro la Cremonese non dovessero arrivare i tre punti nessuno scenario è escluso.

Il borsino delle concorrenti

Chi al momento invece può permettersi di fare sonni tranquilli è sicuramente l’Empoli, anche se lo scontro diretto con il Frosinone potrebbe in qualche senso rappresentare uno scoglio importante oltre che decisivo. Per entusiasmo invece chi ad oggi può volare sulla cresta della positività è il Parma di D’Aversa: tre punti contro il Palermo e altrettanti contro il Frosinone, con un secondo posto in classifica che adesso dista soltanto due lunghezze. Chi con più timidezza spera ancora in qualcosa è Il Bari di Fabio Grosso, atteso al Barbera a fine mese. Insomma, il campionato è più vivo che mai e a fare la differenza alla fine potrebbe anche essere un singolo punto o un vantaggio negli scontri diretti (vedi i rosa con i ciociari).

Calendario ostico

Con una classifica così corta e con sole otto partite al termine del campionato viene lecito chiedersi: chi rischia di compromettere il proprio cammino? Sicuramente non sarà una passeggiata per il Palermo che, da qui al termine del campionato, sarà chiamato ad affrontare squadre che militano in posizioni non proprio privilegiate, senza dimenticare però gli scontri con Bari (al Renzo Barbera) e in trasferta contro il Venezia. Otto partite in cui i rosa nel girone d’andata riuscirono a totalizzare ben 17 punti, un bottino più alto rispetto a quello totalizzato dalle concorrenti. L’andazzo del campionato però obbliga gli uomini di Tedino a fare molta attenzione. Perché al di là delle sconfitte contro Empoli e Parma, il Palermo ha invece fatto maggiore fatica contro realtà medio-piccole. E' il caso del Novara – attualmente a 39 punti in classifica o del Foggia, a meno 12 dal Palermo – o dell’ultimo match contro il Pescara dove i tre punti erano obbligatori contro una squadra che al momento staziona al sedicesimo posto in classifica. Insomma, non bisognerà prendere sotto gamba gli impegni contro Ternana, Cesena e Salernitana.

Le partite degli altri

Chissà come andrà invece al Frosinone di Longo, che al di là del delicatissimo impegno con l’Empoli, avrà diverse partite alla mano come ad esempio quella con il Brescia, con l’Avellino o con il Cesena. Impegni apparentemente semplici ma che all’andata costarono ai ciociari una bella frenata totalizzando soltanto 14 punti pareggiando ben 4 partite consecutive. Tredici punti nelle ultime otto del girone d’andata invece per l’Empoli che riuscì addirittura a perdere contro la Pro Vercelli, pareggiando invece contro Frosinone, Novara, Cremonese e Carpi. Insomma, oltre allo scontro diretto con i ciociari, il club toscano dovrà vendere cara la pelle anche in match sulla carta abbordabili ma che in realtà all’andata hanno causato più di un problema agli uomini di Andreazzoli. Così come l’Empoli anche il Parma totalizzò 13 punti nelle ultime otto partite, perdendo con il Carpi e pareggiando con Ternana, Cesena, Bari e Spezia. Chi sicuramente non sorride al calendario è il Bari che nelle ultime otto dovrà vedersela anche contro Perugia, Parma e Palermo. Da sabato prossimo ogni punto inizierà a pesare sempre di più e alla fine di questo intensissimo rush finale soltanto due squadre potranno agguantare la Serie A senza dover affrontare i playoff. Empoli, Palermo, Frosinone, Parma e Bari: che la sfida abbia inizio.