Equitazione, salto ostacoli: palermitani sul podio alla settimana internazionali cavalli a Roma

Palermo si fa onore agli Internazionali di salto ostacoli che si sono disputati il passato week end nell’ambito di Cavalli a Roma. In particolare sono due i binomi, peraltro giovanissimi, che sono riusciti a raggiungere le prime cinque posizioni di classifica nelle gare in programma tra i h115. Ottimo concorso anche per Manuela Piccolo, amazzone del C.I. Chirone, in sella a Ocean Aengus Dun: piazza d’onore nella gara a barrage consecutivo del sabato e primo posto nella prova a fasi consecutive della giornata di domenica senza commettere errori agli ostacoli e fermando il cronometro nel tempo di 21”26.

Ed è proprio in questa gara che Riccardo Caponetto in sella al sauro sella italiana Art Klimt ha conquistato la quinta posizione. Il 17enne tesserato per Jumping Villa Albanese, era stato il primo in ordine cronologico – nella giornata di apertura del concorso internazionale – ad ottenere un risultato utile per la Sicilia grazie al terzo posto messo a segno sempre in sella ad Art Klimt nella prova a tempo (h. 115) con un netto agli ostacoli e il tempo di 52”90. Altri binomi palermitani si sono comunque messi in evidenza in un week end che ha sorriso a tutta la Sicilia grazie anche alla catanese Sveva Smiroldo (C.I. Valverde) che in sella alla sua Carioca ha ottenuto un primo posto nella giornata di venerdì 15 febbraio nella prova a tempo (h. 130) del CSI monostellato (0; 52”33) e vittoria anche nella prova a fasi consecutive (h. 130; CSI2*) della domenica (0/0; 22”85). Porta sempre la firma di Smiroldo e Carioca la quinta posizione nel GP1* (h. 130) del sabato, prova mista con un doppio netto e tempo di 36”95 in barrage.

Questi gli altri siciliani presenti a Roma: CSI CAVALLI A ROMA VENERDÌ 15 FEBBRAIO 115 a tempo 3° Riccardo Caponetto su Art Klimt (Jumping Villa Albanese; 0; 52”90) 10° Manuela Piccolo su Ocean Aengus Dun (C.I. Chirone; 0; 57”03) 130 a tempo (CSI1*) 1° Sveva Smiroldo su Carioca (C.I. Valverde; 0; 52”33) 140 a tempo 10° Dario Agosta su Bandero di Villagana (Il Ciliegio Asd; 0; 65”06)

SABATO 16 FEBBRAIO 115 a barrage consecutivo 2° Manuela Piccolo su Ocean Aengus Dun (C.I. Chirone; 0/0; 39”10) GP1* h. 130 mista 5° Sveva Smiroldo su Carioca (C.I. Valverde; 0/0; 36”95) 6° Lorenzo Sciacca su Mowgli vd Bisschop (C.I. Linera; 0/0; 38”02) 130 a tempo 6° Marcello Ortisi su Castigo Om (C.E. Aretuseo; 0; 58”20) 7° Andrea Vitale su Karat vd Noordheuvel (Jumping Villa Albanese; 0; 58”74)

DOMENICA 17 FEBBRAIO 115 a fasi consecutive 1° Manuela Piccolo su Ocean Aengus Dun (C.I. Chirone; 0/0; 21”26) 5° Riccardo Caponetto su Art Klimt (Jumping Villa Albanese: 0/0; 24”83) 120 a difficoltà progressive 7° Rubens Cannella su Fortunato T (C.I. Chirone; 44; 45”48) 9° Rebecca Longo su Miss T Murphy Dhi (Il Ciliegio Asd; 43; 58”02) 10° Marianna Pia Bracchitta su Olimpix (C.I. Caccamo; 40; 48”95) 130 a fasi consecutive 1° Sveva Smiroldo su Carioca (C.I. Valverde; 0/0; 22”85) 6° Salvatore Caccamo su Amir (C.I. Caccamo; 0/0; 24”01) 135 a fasi consecutive 8° Andrea Vitale su Karat vd Noordheuvel (Jumping Villa Albanese; 0/0; 30”01) 9° Giuseppe Gionfriddo su Elroy Wh (Equitazione Siracusana; 0/4; 26”83) Jump and Drive 10° Rebecca Longo su Miss T Murphy Dhi (Il Ciliegio Asd; 4; 115,73)

