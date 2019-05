Taekwondo, il palermitano Raineri è medaglia di bronzo ai Cnu

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il palermitano Enrico Raineri ha riconfermato il bronzo per il terzo anno consecutivo ai campionati nazionali universitari primaverili 2019 svolti a L'Aquila lo scorso weekend, rappresentando la città di Palermo (Cus Palermo) nella disciplina Taekwondo Poomsae individuale Cinture Nere. Raineri ha superato due turni per poi fermarsi in semifinale per una manciata di punti. Il palermitano ha così confermato il bronzo già vinto nelle precedenti due edizioni, a Catania 2017 e a Campobasso nel 2018.