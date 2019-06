Il nonno mito che a 80 anni trionfa nella corsa di 100 chilometri: bagherese premiato

Oggi ha 80 anni ed è il più forte podista italiano della sua categoria. Dopo la grande vittoria della 100 chilometri de “Il passatore” Firenze-Faenza, l’amministrazione comunale di Bagheria ha convocato l’atleta bagherese Edoardo Vaghetto, classe 1939, per tributargli il giusto riconoscimento.

La gara è partita Firenze per arrivare dopo 100 chilometri a Faenza: il 26 maggio scorso Vaghetto si è classificato primo nella sua categoria nella nota corsa, diventando campione di Italia. Con i figli, anche essi corridori, e gli amici e quanto gli vogliono bene oggi, l’arzillo atleta è stato ricevuto dal sindaco Filippo Tripoli e da tutta la Giunta al completo.

"Ho intenzione di rifare la 100 chilometri alla prossima occasione – ha detto Vaghetto – ho iniziato da grande a correre, a 60 anni oggi non potrei più farne a meno". Allo sport però Edoardo Vaghetto si è avvicinato prima in altra veste, per 20 anni infatti ha ricoperto il ruolo di giudice di judo.

"Sono felice di abbracciare un sempre giovane atleta – ha detto il sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli – è di esempio per molti giovani che spesso non comprendono che lo sport è un elisir per la lunga vita". Soddisfatti ed orgogliosi anche gli assessori presenti: Maurizio Lo Galbo nella doppia veste di assessore e presidente di Anci Giovani Sicilia ha voluto, da parte di Anci Giovani, tributare il riconoscimento a Vaghetto insieme ai suoi colleghi di Giunta l’assessore allo Sport Angelo Barone e gli assessori Vella, Alaimo e Tornatore.

Gallery