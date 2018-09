Zamparini: "Dybala in panchina? Allegri venga a Palermo e ci faccia vincere lo scudetto"

"Dybala? Ogni volte che non gioca piango. Quando resta in panchina è per via del fenomeno Allegri. Venga ad allenare il Palermo e a fargli vincere lo scudetto, perché è facile fare il fenomeno con la Juventus". A parlare è il patron del Palermo Maurizio Zamparini che difende così il suo pupillo, Paulo Dybala nel corso della trasmissione 'Maracanà' in onda su Rmc Sport, e lancia una frecciata ad Allegri.

"Ho mandato un messaggio due anni fa a Dybala - racconta Zamparini - e gli avevo consigliato di andare in Spagna, dove si gioca il calcio vero e di non rimanere in Italia. In Spagna ci andrà - sostiene - perché la Juventus vuole incassare cento, centoventi milioni. A gennaio penso che andrà via e andrà in Spagna. Ha richieste anche Inghilterra. La Juventus ha tanti campioni, ovviamente è difficile far giocare tutti: sicuramente è un pianto non vedere giocare un fenomeno come lui".

Dybala, 25 anni a novembre, al Palermo ha disputato tre stagioni (una in B e due in A) con 21 gol siglati in 93 partite tra campionato e Coppa Italia.