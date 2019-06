Due atleti dell’Akiyama Budo Club Capaci trionfano agli Europei di Bucarest

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Risultati incredibili ottenuti dalle società palermitana Akiyama Budo Club Capaci a i Campionati Europei svolti dal 31 maggio al 2 giugno a Bucarest .Nella specialità fighting ,hanno conquistato il titolo riconfermandosi per l’ennesimo anno consecutivo campione europeo Andrea Ventimiglia il primo a gareggiare e a portare subito una favolosa medaglia d’oro . Poi è il turno di Annalisa Cavarretta che vince di gran lungo il suo Primo combattimento contro la campionessa del mondo, arriva in finale bronzo ma purtroppo per un punto la perde lasciandola al quinto posto ,ma questa competizione ci da un ulteriore conferma che la Cavarretta è tornata in piena forma.

Poi tocca a Salvatore Luna la sua prima esperienza nei senior si è voluto mettere alla prova , ed ha fatto benissimo grande atleta che porta ancora soddisfazioni anche in una categoria che ancora non gli appartiene per la giovane età , sale nel podio con uno splendido bronzo stra meritato. Il secondo giorno è la volta di altri due atleti con delle splendide performance Dario Nucifora e Pierpaolo Pillitteri hanno dato il meglio di loro ma la categoria era abbastanza complessa ma sono stati dei grandi atleti combattendo sin all’ultimo.

Ultimo giorno gareggia Manfredi Studer che dopo tanti sacrifici riesce a portare una medaglia di bronzo nella specialità ne waza categoria Master2 , e poi dopo tanto si rimette in gioco il coach Cristian Minuto allenatore della nazionale italiana in Sicilia.Gareggia inizialmente nella categoria Master fighting 85kg per un pelo non prende il primo posto, ma prende un bellissimo Argento , non contento si ributta nella mischia è gareggia nella categoria Master2 85kg ne waza li si prende quello che gli spettava sin dall’inizio . Si conferma campione Europeo un oro stra meritato ma soprattutto dedicato al fondatore di questo società che da poco ci ha lasciato... L’ Akyiama Budo Club Capaci porta un ottimo bottino con 2 campioni europei e con tanta voglia di fare sempre di più.