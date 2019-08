Sky e Dazn "dimenticano" il Palermo: nessuna offerta per trasmettere le partite

Né su Sky né su Dazn: salvo clamorose sorprese il Palermo quest’anno si vedrà sulla piattaforma streaming Eleven Sports. Ma ad oggi non è ancora stato siglato un accordo definitivo, anche se la trattativa procede. Di sicuro però la multinazionale di canali televisivi sportivi di proprietà di Andrea Radrizzani, a differenza di Sky e Dazn, ha presentato un’offerta economica reale e concreta. E questo la dice già lunga sull’esito finale della trattativa.

E' corsa contro il tempo per la prima partita di campionato in programma domenica a Marsala. La volontà del presidente Mirri, così come quella di Paparesta, è di permettere a tutti i tifosi rosanero che non potranno seguire per motivi logistici il Palermo a Marsala, di assistere comunque al primo – storico – impegno del nuovo corso.

In pole position per accaparrarsi i diritti televisivi del club rosanero c’è dunque Eleven Sports, provider internazionale con sede nel Regno Unito. Sky ad oggi non ha presentato nessuna offerta al club per trasmettere le partite in D del Palermo. E anche Dazn non avrebbe avanzato un’offerta, la piattaforma streaming lo scorso anno ha trasmesso le partite del Bari nella quarta serie. Hera Hora è al lavoro per sciogliere l’ennesimo rebus. Questione di ore.