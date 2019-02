Doppia vittoria alla Fincantieri per il rugby palermitano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Doppia vittoria alla Fincantieri, vincono l’ Under 18 della XV R.S.O. e la Prima Squadra della Rugby Palermo , entrambe affrontavano l’Amatori Catania ARL. I Ragazzi della rappresentativa della Sicilia Occidentale (Palermo Rugby, Nissa Rugby e Trapani) hanno regolato i pari età di Catania per 26 a 14. Nel primo tempo al 3’ Meta di Territo (A.C.), replica immediatamente la squadra di casa all’ 8’ e al 22’ con 2 mete di Palumbo di cui una trasformata da Di Petrillo . Nel secondo tempo al 5’ meta di Di Petrillo e al 20’ meta di Bianchi entrambe trasformate da Di Petrillo, fissa il risultato finale la meta al 30’ per l’Amatori Salamone. Più larga la vittoria della prima squadra guidata da Ramiro Lerda, un deciso 39 a 3. Nel primo tempo al 13’ metà di Bellomare, al 23’ metà di Di Stefano, al 35’ metà di Messina. Per il Catania al 16’ minuto calcio di punizione realizzato da Mendoza. Nella seconda frazione di gioco per il Palermo scrivono il loro nome nel tabellino al 6’ Virzì, al 28’ Lo Bue, al 33’ Bellomare e al 40’ Salomone.

