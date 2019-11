Abito blu in lana, camicia bianca e cravatta in seta: Bucalo firma le divise del Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolta martedì 5 novembre a Palazzo delle Aquile a Palermo la presentazione delle divise ufficiali firmate dal fashion brand Bucalo per la SSD Palermo. Il noto brand maschile è infatti Fashion Partner della squadra per la stagione calcistica 2019/20 e ha voluto presentare nella prestigiosa cornice del Palazzo di Città la collezione composta da due esclusivi outfit, uno dedicato alla dirigenza e allo staff tecnico della società, l’altro pensato per i giocatori, entrambi caratterizzati da uno stile di elegante contemporaneità, espressione del miglior Made in Italy per tagli e tessuti utilizzati.

All’evento erano presenti il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il presidente del Consiglio Comunale Salvatore Orlando insieme ai consiglieri, l’amministratore unico di Gifrab Italia Giovanni Bucalo e il presidente della SSD Palermo Dario Mirri insieme all’amministratore delegato della società Rinaldo Sagramola. Non mancava naturalmente la squadra al gran completo, che indossava le nuove divise firmate Bucalo.

Le divise tra moda e sport

Trait d’union del pomeriggio a base di moda e sport, l’aquila che ha ispirato il nome alla manifestazione: sia il monogramma di Bucalo che quello della SSD Calcio sono infatti caratterizzati da un’aquila, emblema anche della Città di Palermo, che lo porta nello stemma e persino nel nome della propria sede istituzionale. Il luogo ideale dunque, fortemente evocativo, per sottolineare la nascita di un rapporto basato sul senso di appartenenza, sull’orgoglio per lo sport, la cultura e l’economia cittadina.

"Aquile a Palazzo è stata la celebrazione un modo pulito di portare avanti l’economia del capoluogo, grazie all’unione di due realtà ben radicate nel territorio che lavorano con passione e dedizione, nel campo di calcio e nel campo dell'imprenditoria" ha sottolineato Giovanni Bucalo. Dopo la presentazione, gli ospiti hanno partecipato all’aperitivo offerto dal fashion brand, con un aperitivo a tema rigorosamente rosanero, dalla mise en place al menu.

I look della collezione per il Palermo

Outfit formale: dedicato alla dirigenza e allo staff tecnico della società, è composto da abito blu in tinta unita in 100% lana, camicia bianca in 100% cotone, cravatta blu in pura seta con logo personalizzato; per i giorni più freddi, il look prevede anche un pullover blu in 100% lana merinos e un carcoat blu con pettorina staccabile.

Official Informal: il secondo outfit è quello pensato per i giocatori e prevede una giacca destrutturata blu in lana/cashmere, jeans, e carcoat blu con pettorina staccabile. Entrambi i look si completano con scarpe e cintura in pelle.