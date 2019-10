Eleven Sports senza confini: adesso il Palermo è visibile anche all'estero

La piattaforma Ott, già distributrice ufficiale per tutto il territorio italiano delle partite del Palermo, ha acquistato anche i diritti internazionali per la visione all’estero delle partite del girone I di serie D. Già dalla prossima giornata di campionato, la gara casalinga contro la Cittanovese, i tifosi sparsi nel mondo potranno vedere le partite dei rosanero sul portale internet www.elevensports.it.

Una scelta fortemente voluta da Eleven Sports che già dalle prime giornate aveva ricevuto numerosissime richieste da parte dei tifosi della squadra residenti all’estero. "Preso atto di tale richiesta - si legge in una nota - Eleven Sports ha esteso il servizio grazie anche alla disponibilità del Palermo e dei suoi dirigenti". Decisivo, a tal proposito, il ruolo di Gianluca Paparesta: l'ex arbitro di serie A, che si occupa dei diritti televisivi della società rosanero sia in Italia sia all'estero.

Eleven Sports ricorda che è possibile seguire le partite del Palermo, in testa al campionato di serie D a punteggio pieno dopo cinque giornate, "sottoscrivendo un pacchetto annuale al prezzo di 54,99 euro o un abbonamento mensile a 5,99 euro. Entrambe le offerte comprendono anche tutte le partite del campionato di serie C, il meglio della Superliga argentina e le emozioni della Superlega di volley che scatterà il prossimo 20 ottobre. Eleven Sports detiene già i diritti anche per l’estero delle partite di serie C, Foggia in serie D e Superlega di volley".