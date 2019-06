De Filippis (coordinatore Diventerà Bellissima): "Iscrizione Palermo, Albanese chiarisca tutto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

PALERMO. «Le spiegazioni fornite in conferenza stampa dai proprietari del Palermo Calcio non bastano certo a rassicurare i tifosi, i quali meritano certezze e non certo dubbi su dubbi. Su questa surreale vicenda che rischia di compromettere l'iscrizione in serie B ci attendiamo, da palermitani, un immediato intervento chiarificatore da parte di Alessandro Albanese, palermitano pure lui». Lo afferma Eduardo De Filippis, coordinatore cittadino di DiventeràBellissima, aggiungendo: «Il suo silenzio di queste ore, infatti, insieme stupisce e allarma. Dovrebbe essere proprio lui a metterci la faccia in prima persona, assumendosi tutte le responsabilità che gli competono in quanto presidente e garante di tutta l'operazione che ha portato al timone del Palermo Calcio la nuova proprietà».