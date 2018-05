Addio Palermo: il Benfica si riprende Dawidowicz

Dawidowicz, il polacco che ha conquistato il Palermo, la sua Nazionale, ma anche il… Benfica. L’avventura in Italia del giocatore 22enne è destinata a concludersi. Dawidowicz tornerà in Portogallo. Il Benfica che in estate aveva deciso di mandarlo in Sicilia per farsi le ossa, dopo averlo già ceduto in prestito l’anno prima, al Bochum, club tedesco che milita nell’equivalente della Serie B italiana, adesso è pronto a riaccoglierlo a braccia aperte dopo una stagione positiva e incoraggiante, condita fra l’altro dalla pre-convocazione del commissario tecnico della Polonia Adam Nawalka ai prossimi Mondiali.

Nulla da fare dunque per il Palermo, il club portoghese – stando a indiscrezioni raccolte da PalermoToday – avrebbe già comunicato al ds Valoti l’intenzione di non rinnovare il prestito al club siciliano, e pertanto il Palermo non potrà più esercitare alcun diritto sul giocatore polacco. E' questa la decisione maturata dalle parti di Lisbona dopo alcune prove di rinnovo avvenute nelle scorse settimane. La volontà del club rosanero, chiaramente, era quella di trattenere il calciatore anche per la prossima annata, ma così non sarà.

Partita dopo partita, Dawidowicz è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, anche in virtù dei tanti infortuni in difesa, ma soprattutto per meriti del ragazzo. Difensore, mediano ma anche terzino ed esterno alto di centrocampo: il giocatore rosanero quest’anno ha giocato davvero dovunque. Ben messo fisicamente e dotato di ottimi piedi (usa sia il destro che il sinistro) Dawidowicz in questa stagione ha collezionato 26 presenze e due assist.