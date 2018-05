Un "palermitano" ai mondiali? Dawidowicz tra i pre-convocati della Polonia

Un "palermitano" ai mondiali? C'è anche il numero 28 rosanero, Pawel Dawidowicz, tra i pre-convocati del commissario tecnico della Polonia, Adam Nawałka. Attraverso il sito ufficiale della Federazione biancorossa il ct ha diramato la lista in vista dei prossimi Mondiali in Russia che partiranno il 14 giugno. Tra i giocatori "allertati" figura anche l’ex difensore del Palermo, Thiago Cionek, in Sicilia fino allo scorso gennaio. Dawidowicz è inserito nell'elenco dei centrocampisti, anche se a Palermo è stato impiegato più spesso come difensore.

L’elenco completo:

Portieri: Bialkowski, Fabianski, Skorupski, Szczesny

Difensori: Bednarek, Bereszynski, Cionek, Glik, Jedrzejczyk, Kaminski, Kedziora, Pazdan, Piszczek

Centrocampisti: Blaszczykowski, Dawidowicz, Frankowski, Goralski, Grosicki, Kadzior, Krychowiak, Kurzawa, Linetty, Makuszewski, Maczynski, Peszko, Rybus, Szymanski, Zielinski, Zurkowski

Attaccanti: Kownacki, Lewandowski, Milik, Piatek, Teodorczyk, Wilczek.