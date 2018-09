David Beckham sceglie il rosanero per la sua nuova squadra, il Palermo: "Ottimo inizio"

David Beckham sceglie i colori del Palermo e il club rosanero lo ringrazia. L'ex giocatore inglese ha svelato questa mattina il nome della sua nuova franchigia che parteciperà alla Major League Soccer statunitense dal 2020: si chiamerà Club Internacional de Futbol Miami, abbreviato in Inter Miami. "Sono molto orgoglioso, questa è una grande giornata per me e per il nostro team. È un onore annunciare il nome della nostra squadra e svelare il suo logo. Si tratta di un passo importante per la storia del nostro club e di un momento storico per il Club Internacional de Futbol Miami".

I colori sono il rosa e il nero. Così il Palermo, attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale, ha apprezzato la scelta: "Congratulazioni e buona fortuna all'Inter Miami. Noi amiamo i tuoi splendidi colori! E' un ottimo inizio!". E il nome Inter? Nessun riferimento ai nerazzurri come spiegato in conferenza stampa: il nome "internazionale" rievoca lo spirito multiculturale dell’area più popolata della Florida