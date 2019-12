Danze Caraibiche, coppia palermitana vice campione del mondo a Orlando (Usa)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Emozione e determinazione, stile e ritmo, passione per il ballo e impegno nello studio, questi gli elementi che hanno fatto si che la giuria di "All dance world" assegnasse a Fabio Schirò e Alessia Civiletti il secondo premio nella gara che si è disputata ieri ad Orlando. La coppia di ballerini Palermitani ha conquistato l'ambito e prestigioso titolo di vice Campioni del mondo di Danze Caraibiche, esibendosi con coreografie di Fabio Schirò. Fieri e orgogliosi di rappresentare la Sicilia ed in particolare Palermo, la coppia di ballerini, già pluricongressisti Nazionali e internazionali sono emozionati per l'esito della loro prima competizione ad un campionato mondiale.