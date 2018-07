Danza sportiva, a Rimini altri trionfi palermitani targati "The King of dance"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Arrivano i primi successi da Rimini, dove si stanno svolgendo i campionati italiani di danza sportiva, organizzato da Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva) Successi della scuola palermitana “The King of dance” del maestro Damiano Di Fazio campionesse italiane Denise Gagliano e Ferrante Angelica nella syncro Latin 8/11cl c che si sono scontrate con 81 coppie arrivate da tutta Italia,ancora campioni italiani Oliveri Enrico e Denise Gagliano; vice campioni italiani Emanuel Chiello e Alisia Parello, 3 classificati Ferrante Francesco e vela Evelin 3 giangrande Giuseppe e comparetto Adriana 5 Ferrante Giovanni e aurora testa e infine 7 per il duo lo forte Giuditta e lo Buglio giada un trionfo per la città di Palermo.

