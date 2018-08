Svolta rosa per il Palermo: Daniela De Angeli è il nuovo presidente

Nessun dietrofront per Giammarva: Daniela De Angeli sarà il nuovo presidente del club rosanero. Il cinquantunesimo dalle parti di viale del Fante, la prima volta per una donna in 118 anni di storia del club. Zamparini intanto a PalermoToday chiarisce: “Copertura provvisoria”.

Sempre al fianco di Zamparini, da 33 anni nelle imprese dell’imprenditore friulano, da 16 invece negli uffici del club rosanero. Cambiano ancora dunque i quadri dirigenziali del Cda, questa volta però Zamparini è voluto andare ancora più sul sicuro, affidando la poltrona più prestigiosa del club a chi molto probabilmente in tutti questi anni ha imparato a ragionare proprio come l’imprenditore friulano. La stessa De Angeli con cui Giammarva aveva avuto delle incomprensioni che poi hanno portato il commercialista palermitano a dover fare un passo indietro. Una nomina, quella della fedelissima di Zamparini, che come spiega lo stesso imprenditore friulano sarà soltanto a titolo temporaneo. “Questa – dice il patron a PalermoToday – è una copertura di gestione provvisoria date le dimissioni improvvise di Giovanni Giammarva. Restiamo comunque in attesa di coprire la funzione di presidente a breve. Magari con qualche novità”.

Al fianco di Daniela De Angeli ci sarà anche la figlia di Zamparini, Silvana nel ruolo di consigliere delegato. Nomine che risalgono proprio al 9 agosto, 24 ore dopo le dimissioni di Giammarva. Una scelta che ha lasciato di stucco il patron rosanero che alla fine però ha optato per delle soluzioni interne al precedente consiglio d’amministrazione. Nessun volto nuovo, soltanto “fedelissimi” che godono in pieno della fiducia dell’imprenditore friulano. Daniela De Angeli infatti faceva perfino parte della schiera che accompagnarono Zamparini a Venezia per i suoi anni in sella al club veneto. Per lei adesso una nuova nomina, ma soltanto a titolo temporaneo.