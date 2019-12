Tennis, il Ct Palermo vola in serie A1 maschile: a Pistoia è festa

Missione compiuta: i ragazzi del Ct Palermo a Pistoia festeggiano il ritorno in serie A1. Dopo aver vinto 4-2 la gara d’andata della finale play off di A2, al Ct Palermo servivano tre punti sul veloce indoor della città toscana. A portarli in dote al team del capitano Davide Cocco sono stati Omar Giacalone, Claudio Fortuna e nel doppio lo spagnolo Carlos Gomez Herrera e Gabriele Piraino.

I toscani vantavano giocatori in rosa del valore di Matteo Viola e Oscar Otte. Un dato che avvalora il risultato del circolo presieduto da Manlio Morgana. A far parte della rosa del Ct Palermo: Omar Giacalone, Claudio Fortuna, Carlos Gomez Herrera, Gabriele Piraino, Luca Margaroli, Andrea Trapani, Matteo Iaquinto, Francesco Mineo e Giovanni Morello. Capitano Davide Cocco e vice capitano Giorgio Passalacqua. Nel 2020 la Sicilia avrà tre rappresentanti in serie A1. Ct Palermo, Vela Messina e Match Ball Siracusa.

Niente da fare invece per la squadra femminile anch’essa giunta in finale play off. A Bassano è giunta la sconfitta per 3-0 ad opera del Tc Mestre, dopo che in Sicilia la sfida era terminata 2-2. Va comunque elogiato il comportamento del team guidato da Davide Freni che in nove partite, tra fase a gironi e play off, ne ha perse soltanto due. Nota di merito per la quindicenne Giorgia Pedone per aver portato a casa tra singolo e doppio ben 11 match.