Ac Festina Lente partecipa alla cronoscalata Termini-Caccamo: tre piloti in gara

L'associazione culturale Festina lente, presieduta da Rosario Lo Cicero Madè, palermitano da anni residente a Monreale, si appresta a prendere parte a due manifestazioni motoristiche previste per questo fine settimana: "Saremo impegnati nella 21esima edizione della cronoscalata Termini-Caccamo con il trapanese Rocco Aiuto che sarà al via con la Osella PA 21 S, con il monrealese di Giacalone Natale Giordano con la Fiat X1/9 e con Diego Bartolotta con la BMW 2002 TI; Agostino Bonsignore di sarà invece impegnato nello Slalom di Campobello di Mazara, con la sua A112 Abarth".

"Contiamo - conclude Rosario Lo Cicero Madè - di far bene e di divertirci, nella speranza, oltretutto, di incassare qualche risultato di prestigio nelle due manifestazioni, la prima delle quali, la Termini + Caccamo, appunto, valida per il Campionato Siciliano Velocità in Salita, riservato sia alle vetture moderne che storiche".

