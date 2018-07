Cronoscalata Termini-Caccamo: al via otto piloti della Ac Festina lente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 29 luglio, in occasione della 20esima edizione della cronoscalata Termini - Caccamo, organizzata dalla Caccamo Corse in collaborazione con l'Aci Palermo ed il team Palikè, l'Associazione culturale Festina lente di Monreale sarà al via con ben otto piloti. Il presidente-pilota Rosario Lo Cicero Madè: "Otto piloti in gara, per noi che non siamo una scuderia ma bensì un'associazione culturale, mi riempie di orgoglio e per questo ringrazio Oliver Oliveri e Antonio Mazzola che con la Citroen Saxo, il primo e con la Peugeot 306 il secondo, prenderanno il via tra le moderne; Pierluigi Fullone con la BMW 2002 Ti nel 1* raggruppamento, Francesco Fontana con la Mini Copper S nel 2°, e poi nel 3° raggruppamento, Nello Di Lorenzo con l'Alfa Romeo Alfasud, Natale Giordano con la Fiat X1/9, Pietro Amorello con la Fiat 600 Abarth e Giorgio Scimeca con la Renaul 5 Turbo nel 4°. Vada come vada - conclude il Presidente - la nostra gara l'abbiamo già vinta".

