Cronoscalata di Monte Pellegrino in bici: più di 100 gli appassionati già iscritti

Sono già più di 100 gli appassionati iscritti alla Cronoscalata in bicicletta di Monte Pellegrino in programma sabato 8 giugno. Il dato è stato fornito nel corso della conferenza stampa stampa di presentazione della prima edizione della gara ciclistica organizzata dall'Associazione sportiva dilettantistica Biciclettando che prevede due percorsi e tre categorie di gara fino alla piazza del Santuario lungo il percorso che è la palestra storica del ciclisti palermitani e che nel 1954 vide l'affermazione di Fausto Coppi. Nella gara su “scala vecchia”, con partenza prevista alle 12, si cimenteranno le e-bike e le mountain bike. Nella gara “classica” su via Bonanno (partenza prevista alle 15), gareggeranno le bici da corsa.

Hanno preso parte all’incontro, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, tra gli altri l'assessore Leopoldo Piampiano e il responsabile dell’Ufficio cerimoniale Nicola Corsini. L'Assessore ha ringraziato gli organizzatori "che ci danno l'opportunità di vivere in modo sportivo e sostenibile lo splendido promontorio di Monte Pellegrino, unendo il rispetto per questo luogo importante con la passione per le due ruote".

"Questa è una iniziativa importante - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - perché ancora una volta mostra lo spirito positivo con cui tanti cittadini si appropriano della città e dei suoi spazi per momenti di sana socialità. Al di là dei risultati sportivi e delle classifiche, sarà certamente un bel momento della comunità degli sportivi e degli appassionati delle due ruote ecologiche". Le iscrizioni sono ancora possibili su www.lamontepellegrino.com

Per consentire lo svolgimento della manifestazione ciclistica, il dirigente del Servizio trasporto pubblico di massa e piano urbano del traffico ha disposto la limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale nelle strade interessate dalla gara e la chiusura fino al termine della manifestazione della via Padre Giordano Cascini.