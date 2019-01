Il Palermo non c'è più: la Cremonese vince 2-0 e apre la crisi rosa

Un gol nei titoli di coda del primo tempo e una perla di Migliore nella ripresa condannano il Palermo alla seconda sconfitta consecutiva. La terza in stagione. Allo Zini la capolista crolla 2-0. Così 36 anni dopo la Cremonese torna a far festa contro un Palermo probabilmente stordito dalle tante vicissitudini societarie che non sembrano dar tregua agli unici veri innocenti di questa triste vicenda: i giocatori.

Scricchiola il primato in classifica e con esso tutte le certezze raccolte finora. A questo punto viene da chiedersi se due indizi possano anche fare una prova: crisi nera per gli uomini di Stellone? E intanto il tecnico rosanero perde anche Moreo, costretto a uscire alla mezzora di gioco del primo tempo. Il Palermo tornerà in campo lunedì 4 febbraio quando al Barbera arriverà il Foggia.

Niente “attacco leggero” oggi per Stellone che ha puntato sui centimetri di Moreo. E in fondo il numero 9 (per i primi 30’) ha dimostrato di poter anche essere la punta di diamante del 4-3-2-1 disegnato per questo delicato appuntamento a Cremona. Ma poi si fa male e al suo posto entra un deludente Puscas. Falletti e Trajkovski hanno iniziato il match sulla trequarti, con il macedone più defilato a sinistra rispetto all’uruguaiano in fase offensiva. La Cremonese di Rastelli, forte dei 18 punti totalizzati allo Zini (che adesso diventano 21), si presenta invece con un frizzantino 4-4-2 in cui c’è spazio anche per i nuovi acquisti Soddimo e Strizzolo. I padroni di casa - che tra le mura amiche hanno la miglior difesa - fin dai primi minuti hanno martellato il Palermo, la squadra che in B è riuscita a vincere più volte in trasferta (cinque).

Ci si aspettavano fuochi d’artificio e scintille, e invece la partita stenta ad impennare. Moreo è costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema alla caviglia dopo 30 minuti. E sul gong del primo tempo gli uomini di Rastelli trovano il gol del vantaggio: calcio d’angolo spizzicato da Claiton per la testa di Arini. Beffa colossale per il Palermo. Nessun cambio a inizio ripresa, i lombardi tengono in pugno un Palermo timido e decisamente stordito dall’improvviso svantaggio. Tanto nervosismo in campo, Stellone non fa amicizia con il direttore di gara e al 66’ viene allontanato dal campo prima di dare le ultime indicazioni al suo vice. E la Cremonese intanto continua a sfiorare il doppio vantaggio. E infatti qualche minuto più tardi Migliore disegna un capolavoro che lascia di stucco Brignoli e compagni. Disfatta Palermo. Non avendo altre alternative in attacco il Palermo tenta il tutto per tutto con l’ingresso del giovane Cannavò, subentrato a un deludente Chochev. Rastelli invece non vuole andare incontro a spiacevoli sorprese e manda in campo un contropiedista per eccellenza come Carretta. Dopo quattro minuti di recupero festeggia la Cremonese. Per il Palermo è notte fonda.

Tabellino e pagelle

Marcatori: Arini 45’ + 3 ; Migliore 70’.

CREMONESE 2: Ravaglia, Mogos, Terranova, Claiton, Migliore, Soddimo, Arini, Boultam (71’ Castrovilli), Piccolo (79’ Carretta), Strefezza, Strizzolo (83’ Caracciolo). Allenatore: Rastelli.

PALERMO 0: Brignoli 6, Rispoli 5, Bellusci 5, Szyminski 5, Salvi 5, Murawski 5 (82’ Haas s.v.), Jajalo 5,5, Chochev 5 (74’ Cannavò s.v.), Falletti 5,5, Trajkovski 5, Moreo 6,5 (33’ Puscas 5). Allenatore: Stellone. 5,5

ARBITRO: Livio Marinelli. 6

NOTE – Ammoniti: Chochev 26’; Bellusci 33’; Boultam 63’.