Tennis, 400 abbonati per il "30 ladies open"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo spettacolo del tennis e la possibilità di usufruire di vantaggiosi sconti in tanti negozi di Palermo e provincia. E’ l’opportunità che il Country Time Club offre - con la “I Love Palermo Ladies Open Card” - a tutti i possessori di biglietti o abbonamenti agli Internazionali del circuito WTA, in programma dal 20 al 28 luglio prossimi sui campi in terra rossa del circolo di viale dell’Olimpo.

Sono, già, 20 gli esercizi commerciali che in pochi giorni hanno aderito all’iniziativa. E’ possibile consultare la lista completa (aggiornata quotidianamente) dei negozi convenzionati collegandosi al sito internet degli Internazionali: https://www.palermoladiesopen.com/card/negozi-convenzionati/. Tutti i possessori di “titoli di ingresso” (biglietti o abbonamenti) possono richiedere gratuitamente la “I Love Palermo Ladies Open Card” registrandosi all’indirizzo:http://www.palermoladiesopen.com/card/

Intanto sono, già, 400 gli appassionati che si sono assicurati un posto sul centrale del Country per il più importante Torneo femminile in Italia, dopo gli Internazionali del Foro Italico. Obiettivo degli organizzatori è di vendere tutti i 2.000 posti disponibili prima dell’inizio delle partite.