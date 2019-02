Corso per aspiranti maestri di sci alpino: il titolo europeo si prende a Piano Battaglia

I corsi europei per gli aspiranti maestri di sci alpino sbarcano a Piano Battaglia. Da ieri e fino a venerdì sulle Madonie tre istruttori federali terranno un modulo pratico per 30 aspiranti insegnanti. “Si tratta di una figura molto ambita – commenta Nuccio Fontanarosa, presidente del collegio regionale dei maestri di sci della Sicilia – il corso confermerà per 30 giovani maestri di sci Alpino, l’avviamento nel mondo del lavoro, con un titolo riconosciuto a livello europeo”.

La località turistica è sempre più spesso meta di sci alpino. Da qui la decisione di svolgere un corso europeo in Sicilia. “Siamo lieti – afferma Antonio Catalano, amministratore della Piano Battaglia srl – di ospitare questo importante corso che rappresenta, per noi, un riconoscimento al lavoro che è stato svolto in questi anni nel posizionamento turistico della località fra gli sciatori di tutta Italia. Siamo convinti che la costante crescita dei servizi offerti agli sciatori sia uno degli elementi essenziali per l’intero comprensorio”.