Come gestire gli infortuni al ginocchio, corso al Policlinico: ospite Mariani

Una giornata dedicata all’approfondimento e alla conoscenza delle ultime tecniche e metodologie relative alla gestione degli infortuni al ginocchio degli sportivi alla presenza dei più autorevoli esperti del settore fisioterapico e medico del panorama italiano. E' questo il programma de “Il ginocchio del calciatore: esperienze personali in merito alla gestione dell’atleta professionista infortunato”, il corso completamente gratuito che si terrà sabato 26 maggio dalle 8.30 presso l’Anfiteatro Anatomico “Enzo Nesci” - Istituto di Anatomia Umana all’interno del Policlinico “Paolo Giaccone” di via del Vespro. Per iscriversi al corso è necessario completare il form all’interno del link: https://www.mectronicmedicale.com/it/training/corsi/il-ginocchio-del-calciatore-5100.

Il convegno, organizzato dall’Università di Palermo, in collaborazione con la Federazione Medico Sportiva Italiana, Atalanta Bergamasca Calcio e Mectronic, azienda leader a livello mondiale nella tecnologia laser made in Italy al servizio della riabilitazione, ha ricevuto inoltre il patrocinio di CONI, Croce Rossa Italiana e della casa di cura Villa Stuart, che sarà protagonista tra le due sessioni del convegno con lettura magistrale "Il ginocchio del calciatore: esperienze personali" del celebre professor Pier Paolo Mariani, tra i massimi esperti a livello mondiale negli interventi al ginocchio su sportivi professionisti. Ad aprire la giornata, nella prima sessione dedicata all’esperienza in accademia, interverrà il professor Rosario Barone con un focus sull’anatomia e biomeccanica del ginocchio, seguito dal dott. Domenico Albano, che parlerà dell’imaging del ginocchio, dai prof. Antonino Sanfilippo e Michele D'Arienzo, che si occuperanno dei traumi distorsivi del ginocchio, e dalla prof.ssa Giulia Letizia Mauro, che si focalizzerà sul trattamento riabilitativo dei traumi distorsivi.

Nella seconda sessione, dedicata all’esperienza sul campo, interverranno invece il dott. Marco Bruzzone, il dott. Fabio Tenconi e il dott. Michele Locatelli, che presenterà la rivoluzione rappresentata dalla Theal Therapy di Mectronic. Nel pomeriggio, dopo la tavola rotonda di confronto tra esperti moderata da Xavier Jacobelli e Giulio Migliaccio, chiuderà il convegno l’intervento del prof. Franco Cappello, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico presso l’Università degli Studi di Palermo.