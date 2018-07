Ritorna il Trofeo podistico "Le antiche vie di Trappeto": città in festa con il BioRace

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ritorna puntuale, domenica 15 luglio, l’appuntamento estivo per eccellenza degli amanti della corsa su strada: il Trofeo podistico “Le Antiche Vie di Trappeto” giunto alla sua ottava edizione ed organizzato dall'Asd Club atletica Partinico. La manifestazione, nella stagione agonistica 2017, ha ricevuto l’ambito premio come miglior gara organizzata e lo staff presieduto da Rodolfo Nacci con grande impegno e costanza cercherà di migliorare ogni aspetto per regalare ai fortunati partecipanti un pomeriggio sportivo di altissima qualità.

Il ritrovo della gara valida come prova ufficiale del Campionato BioRace Trofeo Ecp Pegaso Abacus/Per…Correre e Coppa Giovani Acsi Sicilia Occidentale è fissato per le 16 presso piazza Municipio con partenza dalle 17,30 con le prove riservate alle categorie giovanili, alle 19 la partenza della gara clou riservata agli amatori/master con le categorie over Sm60 e le donne che affronteranno lo spettacolare circuito di 1960 metri per tre volte e le categorie dalla Sm alla Sm55 quattro volte.

Ricco pacco gara per i primi 350 atleti che si iscriveranno tramite sito www.speedpass.it e per i primi 400 atleti che taglieranno il traguardo in palio una magnifica medaglia personalizzata, anche la premiazione sarà di grande spessore con premi al primo ed alla prima assoluta per i primi cinque di ogni categoria e per le tre società con più classificati. Al termine della fase agonistica sarà aperto il mitico ristoro finale dove gli atleti potranno gustare leccornie culinarie tra cui il famoso cannolo siciliano.

Info ed iscrizioni sul sito.