Arriva la terza edizione di "Corri con noi": la manifestazione per le runner di tutta Italia

Una nuova e adrenalinica avventura per le runner e walkers, principianti ed esperte, si sta avvicinando. La terza edizione di Corri con noi dà la possibilità a tutte le donne appassionate di corsa e camminata di fare gruppo e allenarsi insieme in 9 città italiane: dal 25 novembre le ambassador e i coach di Corri con noi aspetteranno la nostra crew e la guideranno alla scoperta di nuovi, sfidanti percorsi nei parchi e tra le vie del centro. Il progetto nasce da un’idea di Donna Moderna, il brand del Gruppo Mondadori leader nel segmento dei femminili, che in questi ultimi anni ha creato una vera e propria community di oltre 1000 runner in tutta Italia.

Le iscrizioni online sono già aperte su donnamodernaclub.it: l’abbonamento comprende un giorno di training a settimana, alle 19 o 19.30, per 12 mesi. Per chi si iscrive entro il 5 novembre (basta inviare il certificato medico non agonistico) il costo è di 42 euro, mentre dopo questa data sarà di 52 (assicurazione compresa). Ogni iscritta riceverà il kit Dm Corri con noi, composto da una canotta, una sacca e un braccialetto. Le città coinvolte finora sono Catania, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pescara, Roma e Torino, ma se ne aggiungeranno presto delle altre. E quest’anno c’è una bella novità: chi desidera portare i coach di Corri con noi nella propria città può scrivere una mail a corriconnoi@mondadori.it.

Per dare il via all’allenamento basterà essere un gruppo di almeno 10 runner o walker. In ogni città saranno tre gruppi ciascuno con coach dedicato: uno pensato per chi vuole praticare la camminata sportiva, uno per chi vuole prendere confidenza a piccoli passi con la corsa (corri e cammina) ed uno per le runner esperte che desiderano condividere la loro passione e la loro esperienza (ma anche migliorare tecnica e resistenza). E come conclusione di un anno di running e divertimento, è in programma un’adrenalinica sfida finale in un luogo da sogno, ancora da svelare. Sarà possibile seguire l’iniziativa su tutti i canali social del brand con l’hashtag ufficiale #corriconnoi. Inoltre il magazine racconterà gli allenamenti e le evoluzioni della community.

Il sito, con lo speciale Donnamoderna.com/corriconnoi seguirà la crew fornendo contenuti legati al tema running a 360 gradi. Tutte le informazioni e il programma completo con le date, i luoghi e gli orari degli allenamenti cittàpercittàsitrovanosu donnamodernaclub.it