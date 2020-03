Coronavirus, rinviata la 104esima edizione della Targa Florio

Rinviata la 104esima edizione della Targa Florio, la corsa automobilistica più antica del mondo. La decisione è stata presa dall'Aci Palermo in accordo con Aci Italia e la nostra federazione Acisport. Ne dà notizia il presidente di Aci Palermo, Angelo Pizzuto, che spiega: "Cercheremo di recuperare la gara non appena l’emergenza Coronavirus e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti. Oggi le nostre attenzioni devono essere interamente dedicate a sostenere gli sforzi di chi combatte giornalmente per la nostra vita, che certamente in questo momento va messa al primo posto rispetto alle attività sportive ed agonistiche".

"Ci rifaremo presto - ha aggiunto Pizzuto - ma intanto la raccomandazione è quella, da buoni sportivi quali siamo, di seguire le regole per contrastare l’emergenza. Le stesse regole che siamo abituati a seguire nei tracciati di gara e per le quali per primi dobbiamo dare l’esempio, proprio noi che ai valori dello sport abbiamo dedicato la nostra vita. Ebbene è giunto il momento di dimostrarlo".

"Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili: la gara più antica del mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo da 104 anni una grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti, piloti e ufficiali di gara, volontari e fornitori, ma soprattutto per la gente, viverla in sicurezza e con serenità, stato d’animo che purtroppo oggi nessuno di noi può dire di avere. Noi abbiamo grande rispetto dei nostri tifosi e delle migliaia di appassionati intorno al mondo che ogni anno attendono con ansia la Targa Florio. Ma lo stesso rispetto in questo momento è rivolto alle tante vittime del Coronavirus ed agli sforzi che il governo regionale, il personale sanitario e le forze dell’ordine fanno ogni giorno per tenere la popolazione in sicurezza e contenere l’emergenza quanto più possibile", ha concluso Pizzuto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.