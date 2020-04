Il Coronavirus ferma anche la vela, annullata la Palermo-Montecarlo

Il Circolo della Vela Sicilia ha annullato la XVI edizione della Palermo-Montecarlo, organizzata in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda. Una decisione assunta "a causa delle complicazioni collegate alla crisi sanitaria causata dal Coronavirus". L’appuntamento con la XVI Palermo-Montecarlo è quindi rimandato ad agosto del 2021.

“Siamo davvero molto dispiaciuti ma vista la situazione che stiamo vivendo non potevamo che optare per l’annullamento della regata - spiega con rammarico il presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo - In questi casi vanno fatte delle attente valutazioni di carattere globale. Va considerata l’incertezza che ancora oggi accompagna il nostro futuro e che al momento non consente di pianificare l’attività del club dei prossimi mesi. Senza dimenticare chi sta soffrendo per questa tragica situazione, il nostro pensiero va anche ai medici, infermieri e operatori sanitari in prima linea per combattere questa emergenza, persone a cui diamo tutto il nostro supporto e la nostra piena vicinanza. In questo momento la priorità è sconfiggere il Covid-19 e nel nostro piccolo dobbiamo tutti impegnarci verso questa direzione”.

