Il Palermo chiama i suoi tifosi: "Affacciamoci e cantiamo tutti insieme il nostro inno"

Il Palermo chiama a raccolta i suoi tifosi. E lo fa attraverso un messaggio diffuso sui social. "Cari tifosi - c'è scritto - è dura senza le partite in questi giorni. Allora oggi, domenica, alle 15, proprio nel momento in cui di solito siamo sugli spalti a salutare l'ingresso in campo delle nostre aquile, affacciamoci al balcone e cantiamo il nostro inno. Sarà un momento per dire che in quella casa vive un vero tifoso rosanero e che presto torneremo ad abbracciarci sugli spalti. Riprendetevi con il vostro smartphone e condividete sui social il vostro coro. Taggate i nostri profili su Facebook e Instagram. Fatevi vedere! Ce ne ricorderemo per sempre".

QUI IL LINK CON IL VIDEO DELL'INNO DEL PALERMO