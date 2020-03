Coronavirus, il cuore di Tony Di Piazza: 20 mila dollari per fronteggiare l'emergenza

Diecimila dollari al suo comune di origine, San Giuseppe Jato, e al paese della moglie. Gesto di generosità da parte di Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, che ha deciso di donare la somma equivalente a 9.113 euro per affrontare l'emergenza Coronavirus nel comune jatino e a Toritto, in provincia di Bari, per omaggiare il comune di residenza della moglie. A rendere pubblica l'iniziativa è stata proprio l'amministrazione del comune barese.

Tony Di Piazza, ha vissuto i primi anni della sua vita nel paese in provincia di Palermo prima di emigrare nel 1966 negli Usa, dove attualmente gestisce una società immobiliare. L’estate scorsa, insieme a Dario Mirri, ha rilevato il Palermo Calcio dopo il fallimento.

"Il contributo del signor Tony Di Piazza, che tra l’altro è anche vicepresidente del Palermo calcio - spiegano dall'amministrazione di Toritto - servirà per fronteggiare i bisogni di varia natura provocate dalla diffusione del virus e acquistare, in parte, mascherine e altri beni di protezione e in parte, in quota maggiore, per il sostegno alle famiglie bisognose della comunità torittese". Ieri pomeriggio sono arrivati anche i ringraziamenti del sindaco di Toritto, Pasquale Regina, che ha assicurato che la somma devoluta sarà utilizzata esclusivamente per far fronte all'emergenza Covid-19.

