Podismo: A Corleone si corre il 4° Trofeo della Legalità BioRace

Si annuncia una domenica particolare e ricca di sorprese a Corleone, per il 4° trofeo podistico Corleone città della legalità valido come prova ufficiale del campionato BioRace Trofeo Ecp Pegaso Abacus/Per…Correre e Coppa Giovani ACSI S.O. Il comitato organizzatore della Asd Corleone Marathon grazie al lavoro profuso negli ultimi mesi è riuscito ad allestire un programma tecnico di altissimo livello, centinaia di atleti di ogni età potranno dare il massimo delle forze atletiche e contendersi la miriade di premi messi in palio per l’occasione.

Tra le novità di questa edizione il percorso di 2250 metri (da ripetere 4 volte) reso ancor più scorrevole con la zona partenza/arrivo sita nella centrale piazza Falcone e Borsellino, la maglia tecnica per i primi 300 iscritti e la meravigliosa medaglia personalizzata che tutti gli atleti si vedranno messa al collo appena tagliato il traguardo. Altra notevole iniziativa i premi di grande valore per i primi tre arrivati assoluti sia maschili che femminili, trofei per i primi tre atleti di ogni categoria e il meraviglioso trofeo Mongiovì per il primo e prima arrivati assoluti. Trofei anche per le prime tre Società più performanti e per la Società più numerosa.

Il programma prevede alle 17 il ritrovo in piazza Falcone e Borsellino, dalle 17,30 spazio alle gare riservate alle categorie giovanili della coppa Giovani ACSI S.O. alle 19 la partenza della gara sulla distanza di 9 km. Al termine delle gare il ricco ristoro finale ed alle 21 la cerimonia di premiazione.

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire attraverso il sito www.speedpass.it. L’evento corleonese oltre l’aspetto sportivo curerà la promozione del territorio e della attività sportiva come volano per accrescere i valori della legalità, amicizia e rispetto per il prossimo. L’Asd Corleone Marathon nata nel 2015 ha già raggiunto traguardi importanti sia nell’organizzazione di eventi sia nell’attività agonistica vincendo nella stagione 2017 il Campionato Biorace e la Coppa Giovani ACSI S.O. Info e iscrizioni www.biorace.it www.speedpass.it.