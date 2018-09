Il Palermo umilia la Lazio: 5-0 nella Coppa Italia Primavera

Un Palermo sontuoso surclassa la Lazio nella Coppa Italia Primavera. I ragazzi di Scurto hanno battuto 5-0 i parietà guidati da Valter Bonacina. Al ‘Pasqualino Stadium’ di Carini dopo un primo tempo poco entusiasmante e concluso a reti inviolate, è successo tutto nel finale.

A sbloccare il risultato è un rigore di Santoro al 69′. Palermo ancora a segno al 71′ con un colpo di testa di Minacori. Quindi doppietta all'84′ e 89′ di Lucera, entrato da pochi minuti, e infine pokerissimo di Gambino nel recupero (al 91'). Sullo 0-2 i biancocelesti si sono fatti parare un calcio di rigore per fallo di mano in area (errore dal dischetto di Capanni, parata di Al Tumi). Il Palermo accede al secondo turno eliminatorio: adesso sfiderà la vincente tra Lecce e Crotone, sempre in sfida secca.

Tabellino

Palermo-Lazio 5-0

PALERMO (3-4-3): Al Tumi; Fradella, Marchese, Angileri, Gallo, Leonardi, Gambino, Ruggiero, Louka, Minacori, Mendola. A disp.: Avogadri, Petrucci, De Marino, Santoro, Garofalo, Sicuro, Rizzo, Lucera, Cannavo, Birligea, Bruno, Montaperto. All.: Giuseppe Scurto

LAZIO (4-4-2): Alia; De Angelis, Kalaj, Baxevanos, Petricca; Czyz, Bianchi, Mohamed, Falbo; Capanni, Rezzi. A disp.: Marocco, Franco, Francucci, Arapi, Shoti, Cerbara, Cesaroni, Scaffidi. All.: Valter Bonacina

Arbitro: Fabio Pirrotta (sez. di Barcellona Pozzo di Gotto)