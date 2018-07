Coppa Italia, sulla strada del Palermo c'è il Vicenza: all'orizzonte spunta l'Atalanta

Un incrocio dal forte sapore di amarcord: sulla strada del Palermo in Coppa Italia c'è subito il Vicenza, che rievoca dolcissimi ricordi (eurogol di Galeoto agli ottavi nel 1995). E' stato sorteggiato oggi pomeriggio il calendario della Tim Cup per la stagione 2018-19. Per i rosanero di Tedino occhi puntati sull'incontro tra Vicenza e Chieri (che si giocherà il 29 luglio): la vincente - i biancorossi sono favoriti - infatti sarà l’avversaria del Palermo nel match in programma al Barbera il prossimo 5 agosto.

In caso di qualificazione si prospetta un’eventuale terzo turno in casa del Cagliari, proprio come la scorsa stagione. Quindi un eventuale quarto turno (fuori casa) potenzialmente contro una fra Chievo, Pescara, Albinoleffe e Pordenone. Se le cose dovessero andare bene, in caso di eventuale accesso agli ottavi la testa di serie destinata al Palermo è l’Atalanta.