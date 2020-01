A Palermo per la prima volta il consiglio federale della Fita (Federazione Italiana Taekwondo)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per la prima volta in assoluto, a Palermo, venerdì 31 gennaio si svolgerà il Consiglio Federale della F.I.T.A. Un evento molto importante nel mondo dello sport che coinvolge tutte le società sportive e gli atleti della Federazione. L’iniziativa è stata voluta e promossa dal Presidente Angelo Cito per condividere i successi sportivi del 2019 e per ringraziare, personalmente, tutte le società e i campioni siciliani che hanno ottenuto il titolo mondiale come Federico Fricano, Michelangelo Sampognaro, Giovanni Sunseri e l’atleta Antonino Bossolo, quest’ultimo qualificatosi alle Olimpiadi. La città di Palermo è stata dunque scelta come cornice del Consiglio Federale per rendere omaggio a questi grandi atleti, motivo di grande orgoglio per lo sport regionale e nazionale. Quest’anno si chiude un quadriennio olimpico meraviglioso per la F.I.T.A. Sia per i risultati sportivi Internazionali sia per i tanti riconoscimenti istituzionali ricevuti.

Il Presidente Angelo Cito è stato inoltre nominato Taekwondo Competition Supervisory Board for Olympic Games Tokyo 2020, un ruolo di grande prestigio durante le Olimpiadi. La Federazione Italiana Taekwondo ormai è un punto di riferimento in tutto il mondo. Proiettata sempre e da sempre verso il futuro, alla ricerca di nuove sfide da affrontare, con determinazione e con la responsabilità di rappresentare l’Italia nel mondo. Intervengono: Angelo Cito, Presidente F.I.T.A Giuseppe Flotti, Vicepresidente F.I.T.A. Massimiliano Campo, Segretario Generale F.I.T.A. Lorenzo Ragona, Consigliere Federale. Angelo Davalli, Consigliere Nazionale. Giuseppe Dellino, Consigliere Nazionale. Salvatore Chiodo, in rappresentanza dei tecnici. Giuseppe Molfetta, in rappresentanza degli atleti. PROGRAMMA Ore 11:00 Sala da Pranzo Villa Niscemi Consiglio Federale F.I.T.A. Ore 15:00 Sala delle Carrozze Saluti Istituzionali con il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando L’evento è gratuito e aperto al pubblico. www.fitasicilia.com