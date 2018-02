Conference403, il 21 marzo appuntamento al Tc1 di viale del Fante

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Conference403 annuncia con soddisfazione di aver individuato come location della prossima manifestazione a sfondo culturale-sportivo, che si terrà a Palermo, il Circolo del Tennis Palermo sito in Viale del Fante, a pochi metri dallo Stadio Renzo Barbera. Appuntamento quindi al 21 marzo 2018 per la CtpPalermo Football Conference, evento realizzato da Conference403 in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e l'Istituto Salesiano Don Bosco Villa Ranchibile.

I relatori presenti

Antonio Imborgia

Operatore di calciomercato

Beppe Accardi

Operatore di calciomercato

Avv.Claudio Pasqualin

Operatore di calciomercato

Davide Nicola

Allenatore

Avv.Dario Canovi

Operatore di calciomercato

Avv.Fabio Lupo

Direttore Sportivo U.S Città di Palermo

Avv.Francesco Caliandro

Operatore di calciomercato

Franco Morabito

USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana)

Giorgio Perinetti

Direttore Sportivo Genoa CFC

Giuseppe Salemi

Professore Matematica Finanziaria

Luca Antonini

Ex calciatore, oggi operatore di calciomercato

Mario Giuffredi

Operatore di calciomercato

Rino Foschi

Direttore Sportivo Cesena

Agli avvocati che prenderanno parte all'evento di Conference403 previa iscrizione, verranno riconosciuti QUATTRO crediti formativi grazie all'accordo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. In occasione della CTPalermo Football Conference, si terrà la consegna del premio "Una vita per il Calcio", giunto alla sua terza edizione e realizzato da FTA AGENCY. Altresì, in accordo con l'U.S Città di Palermo, grazie alla presenza di una giuria di qualità, i protagonisti delle due migliori domande verranno premiati con altrettanti biglietti per la partita dei rosanero in casa contro il Carpi che si terrà domenica 25 marzo 2018.

Come iscriversi

Per iscriversi alla CTPalermo Football Conference del 21 marzo 2018 è sufficiente collegarsi al sito www.footballmeeting.eu e completare la procedura di iscrizione.

Accrediti Stampa

Le richieste dovranno essere inviate entro e non oltre il 21/03/2018 all’indirizzo stampa@footballmeeting.eu. L’organizzazione si riserva di selezionarle e respingerle senza alcun preavviso. L’accesso all’evento è consentito solo ed esclusivamente previa ricezione di conferma di accredito.