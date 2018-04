Conad Young Project 2018, giovani atleti si sfidano in tornei di minibasket

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, è ripartita da Palermo Conad Young Project 2018, iniziativa ideata da Conad Sicilia in collaborazione con le società sportive, per promuovere e incoraggiare l’attività fisica tra le giovani generazioni, attraverso l’organizzazione di eventi itineranti. La prima tappa ieri pomeriggio al PalaMangano durante il torneo di minibasket in collaborazione con la società Green Basket.

Alla rassegna - dedicata alle categorie under 13 ed esordienti - hanno partecipato quattro squadre e circa un centinaio di bambini che hanno ricevuto una merenda a marchio Conad. Lo scorso anno, il progetto ha toccato 10 tappe tra Palermo, Trapani, Messina e Ragusa, coinvolgendo duemila atleti e altrettante famiglie in momenti di aggregazione e socializzazione, durante i quali sono stati distribuiti in omaggio oltre 6.200 prodotti a marchio Conad.

Le prossime tappe palermitane dei tornei di minibasket, nelle aree antistanti i punti vendita Conad saranno: sabato 12 maggio presso il Conad Superstore al centro commerciale Guadagna e sabato 26 maggio presso il Conad Superstore al centro commerciale Leoni Via Pietratagliata, 19.

Sempre nel mese di maggio, Conad Sicilia ha già organizzato altre tappe che si svolgeranno in provincia di Ragusa e Trapani, in collaborazione con la Scherma e il Volley Modica e la Pallacanestro Trapani.

“Per la nostra cooperativa, quotidianamente impegnata nel sociale, lo sport è un importantissimo strumento educativo”, dice Vittorio Troia, direttore generale Cfo Conad Sicilia. “Quando iniziamo un rapporto di sponsorizzazione - continua Troia - guardiamo in particolare all’impegno delle società nei settori giovanili, perché oltre contribuire concretamente alla crescita delle piccole leve, crediamo nel ruolo sociale ed educativo che lo sport riveste, attraverso la diffusione di principi e valori sani e di un corretto stile di vita fatto di buona alimentazione e costante pratica sportiva”.

In tutta l’Isola, Conad Sicilia, oltre al sostegno economico destinato ai settori giovanili di diverse società sportive, ha contribuito alla realizzazione di numerose iniziative legate allo sport e ai giovani. Tra gli esempi più recenti citiamo la Conad School Basket Cup di Capo D’Orlando, in collaborazione con l’Orlandina Basket, dedicata alle scuole secondarie di secondo grado della Sicilia, che prevede lo svolgimento di un torneo studentesco con la modalità e le regole dei playground a “metà campo”, disputate durante la giornata del pre-partita delle 10 gare casalinghe dell’Orlandina Basket. Merita una citazione particolare anche il progetto “Un cuore grande così”, in collaborazione con la Pallacanestro Trapani che ha visto la donazione 4 defibrillatori alle scuole del trapanese. Infine, non sono mancate anche quest’anno le borse di sport del valore di 1.000 euro che Conad ha messo a disposizione delle società sportive sostenute, per l’acquisto di nuove attrezzature sportive.