Verso i campionati di scherma, "Conad Fencing Day: tutti in pedana con Valentina Vezzali"

Cresce l’attesa in città per il primo "Conad Fencing Day - Tutti in pedana con Valentina Vezzali", l’evento promosso dal Comitato organizzatore in totale sinergia con Conad, Title Sponsor dei campionati italiani assoluti di Scherma. Dalle ore 10 alle ore 14, presso la Palazzina Cinese durante “La Domenica favorita” sarà possibile salire in pedana con la leggenda Valentina Vezzali, la madrina della manifestazione tricolore che si terrà in città dal 6 al 9 giugno.

Il Conad Fencing Day si inserisce all’interno della “lunga maratona di eventi” organizzati dal Comitato di Palermo 2019 in vista dell’inizio dei campionati assoluti, previsti in città dal 6 al 9 giugno 2019. Durante tutta la mattinata i palermitani avranno la possibilità di approcciarsi alla scherma e potranno farlo con un’ospite d’eccezione, Valentina Vezzali.

"Conad è senza dubbio la realtà che più di altre in Italia investe nello sport, sostenendo diverse migliaia di squadre e società sportive a tutti i livelli di competizione, perché crede fermamente nel grande valore educativo che offre soprattutto per i giovani”, ha dichiarato Vittorio Troia direttore generale Conad Sicilia. “Un evento sportivo importante come i Campionati Assoluti di Scherma rappresenta una grande occasione non solo per Palermo, ma per tutta la Sicilia e noi di Conad siamo felici di dare il nostro contributo alla manifestazione in qualità di title sponsor".