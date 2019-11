Palermo-Corigliano, Azzimati: "Palermo fuori categoria"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Palermo ha dimostrato che è fuori categoria. E i giocatori in campo ricambiano l'affetto del pubblico». A dirlo è Alberto Azzimati, allenatore e coach mentale sportivo palermitano, che commenta così la vittoria calcistica del Palermo in casa con il Corigliano per sei a zero, ottenendo così la decima vittoria consecutiva. "Mirri e Sagramola – continua Azzimati – hanno rilanciato non solo la squadra, ma anche il pubblico. Grandi complimenti vanno al tridente di attacco. I rosanero vincono – conclude Azzimati – grazie al lavoro di chi guida i giocatori e dei dirigenti".