Il Lauria racconta lo sport sui social dando voce ai protagonisti: c'è anche il timoniere di Luna Rossa

Un viaggio nella storia degli stabilimenti balneari di Palermo con Adriana Chirco, architetto e storico dell'arte. Ma anche un'intervista a Checco Bruni, uno dei maggiori talenti della vela italiana. Doppio appuntamento domenica 26 aprile con #StorieinCircolo, la rubrica digitale in live streaming su Facebook a cura della redazione del trimestrale "Lauria Magazine".

Dialoghi in diretta con personaggi del mondo dello sport e della cultura. Ma anche aggiornamenti in tempo reale sulle attività sociali del circolo. Il Club Canottieri Roggero di Lauria apre così questo nuovo spazio virtuale di interazione con i soci, ma non solo, attraverso Facebook e Instagram.

In attesa che riprendano le attività del Club, grazie a Internet allenatori e timonieri hanno proseguito gli allenamenti a distanza. E anche sul fronte delle attività culturali e sociali si è avviato questo nuovo servizio.

Le dirette sono aperte al pubblico ed è possibile interagire in tempo reale con i protagonisti della live. Domenica, a partire dalle 18.30, sulla pagina Facebook del Circolo Lauria (facebook.com/clubcanottieriroggerodilauria) sarà ospite Adriana Chirco, architetto e storico dell'arte. Con lei si farà un viaggio nella storia. Attraverso immagini, fotografie d’epoca e cartoline si ripercorrerà, nel corso della diretta, la storia dei primi stabilimenti balneari fino ai nostri giorni e agli attuali circoli nautici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella seconda parte della live, spazio allo sport. Ospite Checco Bruni, timoniere di Luna Rossa, tesserato e socio benemerito del circolo. Palermitano, classe 1973, tre olimpiadi alle spalle (Laser, 49er, Star), alla quarta campagna di Coppa America, Bruni è uno dei talenti indiscussi e con maggiore esperienza della vela italiana

Gallery