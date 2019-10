Club Roggero di Lauria, al via la 14esima edizione di Palermorema

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica si svolgerà a Mondello, presso il club Roggero di Lauria, la 14esima edizione della Palermorema, manifestazione non competitiva riservata a tutte le imbarcazioni a remi che ha come scopo principale quello di promuovere tutte le specialità degli sport remieri.

La manifestazione si propone inoltre di sensibilizzare la gente al rispetto dell’ambiente marino e dell’ambiente in generale, attraverso un uso più consapevole delle risorse e l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologici come appunto le imbarcazioni a remi. Insieme alla tradizionale vogalonga non competitiva, si svolgerà una regata di coastal rowing sulla distanza dei 10 km riservata ai tesserati Fic, nelle specialità 4CR+ e 2CR con equipaggio misto, valida per l’assegnazione del trofeo Carlo Ruvolo. La manifestazione comprende inoltre lo svolgimento di una regata promozionale di velocità all’australiana per SUP sulla distanza di 400 metri con partenza ed arrivo a piedi sulla spiaggia, ed un torneo di canoa polo organizzato dal Comitato Regionale della FICK.

La partenza e l’arrivo della vogaloga e della regata di coastal rowing avverranno nello spazio acqueo antistante il club Lauria, il giro di boa è previsto nella borgata marinara di Vergine Maria. Il percorso di questa edizione ripercorre l’antica “rotta della rina” chiamata così, perchè era il tragitto che facevano i barconi per trasportare la sabbia dall’ Arenella a Mondello. Il programma prevede la partenza della vogalonga e delle gare di Coastal Rowing alle ore 10 e a seguire - sempre nello specchio d’acqua antistante il Club Lauria - le gare di SUP e il torneo di Canoa Polo. Alle ore 13 infine la premiazione.