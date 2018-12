Closing Palermo, l’Orlando dubbioso scrive a Figc e Lega: "Nessuna chiarezza"

Nessun incontro ufficiale, nessuna richiesta di contatti né tantomeno una presentazione da parte della nuova proprietà con i padroni di casa al Renzo Bar bera. E’ un Orlando dubbioso (il sindaco Leoluca, ndr) quello che oggi ha rilasciato una dichiarazione tramite una nota stampa in cui manifesta - neanche tanto velatamente - il proprio scetticismo sull'avvicendamento ai vertici della società rosanero. "Come tutti i tifosi sono soddisfatto per i risultati sportivi della squadra, ma per quanto riguarda la vendita della società non posso che manifestare perplessità".

La cessione del Palermo, nonostante le rassicurazioni a città e tifosi, sembra ancora avvolta dal mistero. A pochi giorni dal Natale c’è stata anche qualche novità per il consiglio d’amministrazione: fuori Silvana Zamparini (figlia dell’ormai dell’ex presidente) e Daniela De Angeli (fedelissima dell’imprenditore friulano), dentro Clive Richardson e Emanuele Facile, socio dell’amministratore delegato Maurizio Belli della Financial Innovations Team, ovvero l’advisor che ha seguito sino ad ora la compravendita.

La vicenda sembra dover riservare ancora qualche colpo di scena, ma è proprio questo alone di incertezza a preoccupare il primo cittadino: "Fino ad oggi non ho incontrato nessuno, né qualcuno ha chiesto di incontrare ufficialmente il sindaco presentandosi come legittimo proprietario del Palermo. Non posso incontrare interlocutori fantasma che non è chiaro a nome e per conto di chi si presentano alla città. Nel momento in cui vi saranno nuovi soggetti che potranno dimostrare di aver acquistato il Palermo, sarò pronto a dialogare con loro".