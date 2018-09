Circolo del Tennis, al via torneo under 18: c'è anche Luca Nardi

Con gli incontri del primo del tabellone principale, al Ct Palermo ha preso il via il quarto torneo internazionale itf under 18 (grado 3)città di Palermo. Tra tabellone maschile e femminile, sono 7 i siciliani che scenderanno in campo. Il palermitano Giuseppe La Vela, numero 2 del tabellone, il catanese Pietro Marino, il messinese Fausto Tabacco e la wild card del Ct Palermo, Matteo Iaquinto.

Per quanto concerne il tabellone femminile, ci sarà la possibilità di mettersi in mostra per la qualificata palermitana Giulia Tedesco del Country Time Club, e per le due wild card Giorgia Pedone e Virginia Ferrara, rispettivamente campionessa italiana di doppio under 14 e semifinalista nel singolare.

Grande attesa anche per vedere all’opera il campione italiano under 16 Luciano Darderi e per il promettente pesarese Luca Nardi, già con all’attivo punti Atp e vincitore la scorsa settimana di una prova itf juniores a Praga. A Palermo presenti anche le due finaliste dei campionati under 16 femminili, Matilde Paoletti ed Eleonora Alvisi. Tutti gli aggiornamenti sul sito del Circolo del Tennis.