Il circolo nautico Palermo conquista 12 medaglie per la velocità

Un buon bottino, quello del circolo nautico Palermo che porta a casa cinque ori, sei argenti e un bronzo nella gara interregionale di velocità che si è disputata ieri alla diga Nicoletti nell'Ennese, gara a cui hanno preso parte i ragazzi della canoa giovani, gli under 16 e gli under 18.

La giornata, organizzata dal circolo nautico Palermo con il circolo canoa Catania, ha visto gli atleti allenati da Cinzia Magenga conquistare nella categoria allievi il gradino più alto del podio con Emanuele Lo Coco nel k1 200m e nel k1 2000m, un argento con Lo Coco insieme a Marco Di Fatta nel k2 200m, e il gradino più basso del podio con lo stesso Di Fatta nel k1 200 m.

Bene anche i Cadetti, con l’oro di Simone Rampolla nei 200 m, di Rampolla con Manfredi Di Girolamo nel k2 200m, e con il secondo posto di Di Girolamo nel k1 200m. Sulla distanza dei 2000m nulla da fare per Rampolla che non ha preso parte alla gara per un fastidio alla spalla, mentre Di Girolamo si ritirava per un lieve infortunio. Medaglie pesanti anche nella categoria Ragazzi per Luca Di Fatta e Massimo Francavilla, con l’oro e l’argento conquistati nei 1000m e l’argento ottenuto sulla distanza dei 500m. Argento per Di Fatta anche nel k1 500m e 200m.

Il prossimo week-nd altro doppio appuntamento importante per il team velocità del Circolo Nautico Palermo, con la squadra A impegnata ad Auronzo di Cadore (BL) e l’Under 14 di nuovo a Nicoletti (EN) per le selezioni meeting che decreteranno chi rappresenterà la Sicilia alle finali di Caldonazzo (TN).