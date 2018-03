Circolo Nautico Palermo: a Roma confermato il quarto posto nella Coppa Italia di canoa polo femminile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nulla da fare per il Circolo Nautico Palermo, che a Roma nella Coppa Italia di canoa polo non va oltre la medaglia di legno con la squadra femminile. Confermato, dunque, il risultato della scorsa stagione per il team formato da Valeria Di Pasquale, Elisabetta Celesia, Giorgia Leo, Michelle Roslind Nielsen, Chiara Ferruzzi, Sofia Maurigi ed Elena Fedeli, che nella prima fase di questa due giorni battono prima le atlete dell’Aniene per 2-0, poi il Gruppo Canoa Catania per 2-1. La battuta d’arresto arriva con le Canoe Rovigo, che vincono il match per 3-0, e con la Polisportiva Canottieri Catania, che vince 8-1. L’ultimo incontro vede le palermitane affermarsi sulle avversarie della Marina Mercantile Nazario Sauro di Trieste per 3-0 e conquistare, così, la finale per il 3° e 4° posto con l’Aniene, che non spreca questa seconda occasione e chiude il match sul 2-0.

Dall’altra parte, l’altro team impegnato a Roma, la squadra maschile U18 – medaglia d’argento nella recente Coppa Sicilia – non riesce ad andare oltre il sesto posto alla sua seconda partecipazione in questa categoria. Il campionato U18, quest’anno diviso in due gironi data la grande partecipazione da parte di società di tutta Italia, ha visto il team allenato da Saverio Cartoccio perdere di misura al debutto contro l’Ichnusa per 2-3; poi vincere per 1-0 su Firenze e sul Posillipo e, infine, chiudere il girone con una sconfitta per 3-1 contro la Marina Mercantile Nazario Sauro. Il match valido per assegnare la quinta e la sesta posizione con il Canoa Club Bologna è combattuto. Alla fine sono gli emiliani a spuntarla per 6-5.

Ottaviano Gueli, Presidente Circolo Nautico Palermo: “Siamo parzialmente soddisfatti. Il progetto è corretto e siamo sulla buona strada, ma questo week-end avremmo potuto raccogliere qualcosa in più. Le ragazze non hanno confermato in finale quanto di buono fatto nel girone eliminatorio. I ragazzi hanno alternato ottime prestazioni a cali di tensione dovuti all’inesperienza. Prossimo appuntamento la prima giornata di Serie A1 il 14-15 aprile, organizzata da noi a Palermo”.